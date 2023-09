Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a doua a Bac-Fest 2023. Festivalul Național „George Bacovia” s-a incheiat seara tarziu, in Aula Universitații „George Bacovia”, cu Gala de decernare a Premiilor Festivalului Național „George Bacovia”. Manifestarile de vineri, 15 septembrie, au debutat cu o conferința, cu tema „Bacovia și Noul Regim…

- A debutat, ieri, 14 septembrie 2023, o noua ediție, a cincea, a Bac-Fest, manifestare ce continua tradiția Festivalului Bacovia, a carui prima ediție a avut loc in 1971, intr-o atmosfera caracterizata printr-un entuziasm și o emulație greu de ințeles astazi, cu participarea unor nume mari ale culturii…

- Pe parcursul celor patru zile ale Festivalului Național „George Bacovia” cartea, lectura și dezbaterile pe teme ale literaturii contemporane, lansarile de carte, intalnirile cu autorii volumelor prezentate sunt, ca la fiecare ediție, oferte de refuzat in festival. 14 septembrie, in prima zi a Bac-Fest,…

- Biblioteca Județeana din Bacau se pregatește sa aduca un omagiu deosebit poetului George Bacovia in cadrul Bac-Fest. Festivalul Național “George Bacovia” va marca 142 de ani de la nașterea ilustrului poet printr-o inaugurare cu totul speciala. Conform declarației lui Adrian Jicu, directorul Bibliotecii…

- Mai sunt doar șapte zile pana cand se vor auzi primele versuri, primele comentarii și se vor acorda premiile pentru favoriții juriului celui mai important eveniment cultural al anului, Bac Fest. Festivalul Național „George Bacovia”, Premile și Colocviile Revistei ATENEU. Vor fi patru zile (14 – 17…

- Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Bacau, Revista de Cultura 13 PLUS, Asociația Culturala ,,Renașterea” și Biblioteca Orașeneasca ,,George Bacovia” Buhuși, in parteneriat cu Centrul Spiritual Cultural al Manastirii Varatec și Revista/ Editura ,,Salonul Literar” Vrancea vor gestiona, in zilele…

- La sfarșitul saptamanii trecute, in plina vara caniculara, iubitori de arta și-au dat intalnire acolo unde de foarte mulți ani arta se dezvaluie privitorului, acolo unde artiștii se intalnesc cu publicul, o emblema a Bacaului – Galeriile de Arta ALFA. De data aceasta, pe simeze regina este acuarela,…

- Ma numesc Gabriel Oltu Gheorghe și am absolvit Liceul „George Bacovia” in anul 1978. Am urmat Facultatea de Electronica și Telecomunicații din cadrul Institutului Politehnic București pe care am terminat-o in 1984 și de peste 30 de ani sunt in conducerea unei societați comerciale de profil electrotehnic…