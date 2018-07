Stiri pe aceeasi tema

- Boney M. si solista Liz Mitchell, care a facut parte din formula originala a grupului, vor readuce buna dispozitie in Bucuresti, pe 28 octombrie la Sala Palatului. Spectacolul este dedicat implinirii a 40 de ani de la lansarea pieselor „Rasputin” si „By the rivers of Babylon”.

- Delia revine toamna aceasta cu un show memorabil – ACADELIA. Conținutul acestui show poate dauna grav persoanelor aflate la regim. Show-ul poate conține urme de ironie, dulceața de zmeura și niște...

- Gica Hag, cel mai tare la copii și juniori. Echipele Under 17 și Under 19 ale Academiei s-au calificat in finala Ligii Elitelor. La Under 17, dupa succesul la limita din tur, scor 1-0, jucatorii antrenati de Constantin Falina și Nicolae Roșca au castigat categoric in fața puștilor de la UTA Arad cu…

- Artista si designer-ul Irina Neacsu prezinta la Gradina Botanica „Dimitrie Brandza” a Universitatii Bucuresti, pe 17 mai, si la Gradina Botanica „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca, pe 22 iunie, prima expozitie care readuce in atentia publicului o forma de arta uitata in Romania: ilustratia botanica.

- Vom avea, in sfarsit, o sala de concerte ca la carte in Romania? Ani la rand, artisti internationali renumiti au ocolit Romania in turneele lor din simplul motiv ca nu au unde canta, intr-o sala moderna, nu piata publica, pentru un public de 15.000 – 20.000 de oameni. Astfel de sali exista in orice…

- Cu ocazia concertului pe care il va sustine vineri, 20 aprilie, la Sala Palatului din Bucuresti, violonistul si compozitorul Edvin Marton va interpreta in premiera mondiala piese de pe noul sau album, la o vioara Stradivarius evaluata la 7 milioane de dolari.