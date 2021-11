Președintele interimar al Partidului Democrat, Monica Babuc, critica acțiunile reprezentanților Guvernului Gavrilița in contextul ultimelor declarații lansate de reprezentanții concernului rus Gazprom. „Astazi ne-am pomenit fața in fața cu un ultimatum privind sistarea in 48 de ore a gazelor, in cazul in care Republica Moldova nu achita in aceasta perioada datoriile acumulate. Care datorii?! De