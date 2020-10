Stancile garbovite, ca niște femei batute de ani, Babele din Bucegi se ridica stranii in varf de munte, la cațiva pași de Sfinx. Zapezile și viscolele care matura platoul Bucegilor au sculptat aceste formațiuni stancoase stranii in jurul carora s-au adunat multe povești și legende. Babele din Bucegi sunt una dintre cele mai mari atracții montane din țara. Babele din Bucegi reprezinta azi unul dintre cele mai cunoscute și importante monumente naturale din țara. Mii de turiști urca la Babe fie cu telecabina, fie pe jos de la poalele Bucegilor, in fiecare an. Alaturi de Sfinx ele sunt una dintre…