Azomureș închide producția și așteaptă un miracol! Sau un ajutor de la stat Producatorul de ingrașaminte chimice Azomureș Tg. Mureș, societate controlata de Ameropa din Elveția, se afla in plin proces de inchidere a producției și de la jumatatea lunii decembrie instalațiile de pe platforma industriala vor sta degeaba pentru ca prețul actual a gazului metan nu mai poate justifica desfașurarea unei activitați sustenabile in condițiile in care un sac de ingrașaminte reprezinta 80% gaz natural. Azomureș este prima mare companie din Romania care recurge la acest gest disperat. Prețul gazului pentru industrie a crescut in ultimele 6-8 luni cu 540% fapt ce a impactat extrem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea celui mai important producator de ingrasaminte din Romania, Azomures, a anuntat, luni, intr-un comunicat, ca opreste temporar productia pana cand disponibilitatea și prețul gazului metan pe piața le vor permite sa reinceapa activitatea, potrivit Agerpres. „Nivelul ridicat al pretului solicitat…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat ca in primavara anului viitor o companie din Germania va incepe productia de biciclete. Anuntul vine inainte de inaugurarea celei mai mari fabrici de biciclete din Europa de Est, pusa pe picioare de italieni in orasul de pe Bega.

- O creștere record a prețurilor la energie electrica a impins costurile in Europa la nivelurile maxime ale ultimilor ani. Asta deja se știe, semnale de alarma venind de peste tot. Ce se va intampla la iarna in Romania, mai ales cu prețurile la gazul metan? Romania a inregistrat o creștere a inflației…

- ”Bento – Intellectually Curious, companie antreprenoriala romaneasca, specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software si furnizarea de servicii de infrastructura IT si Cloud, anunta intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Compania are in plan ca actiunile sale,…

- Prețurile ridicate la gaz in Europa au creat o situație dificila pe aceasta piața și prezinta riscuri pentru economia regionala. Despre aceasta a declarat Elena Burmistrova, vicepreședinte al consiliului de administrație al Gazprom și președinte al Consiliului de Observatori la Moldovagaz, la sesiunea…

- Romania și alte patru țari cer Uniunii Europene o abordare comuna asupra creșterii prețurilor la energie Romania și alte patru țari cer Uniunii Europene o abordare comuna asupra creșterii prețurilor la energie Franta, Grecia, Republica Ceha, Spania si Romania susțin ca in Europa trebuie adoptata o „abordare…

- Piața de asigurari RCA are ce imparți in Romania! Numarul de accidente rutiere ne ține tot pe primul loc și in pandemie. Au mai scazut, la fel și decesele, dar asta s-a intamplat peste tot in Europa. Poliția Romana are o lista de aproape 40 de cauze care duc la tragedii pe șosea.

- Productia de miere din acest an va fi mai buna decat in 2020, fiind estimate undeva la 17.000 - 18.000 tone, dar totusi va fi un an modest fata de cei in care se obtineau peste 30.000 tone de miere, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea, conform agerpres.…