Azi sunt Armindenii! Ce ar fi bine să respectați în prima zi a lunii mai 1 mai reprezinta la romani sarbatoarea de Armindeni! In traditia populara romaneasca, sarbatoarea este numita si „Ziua Pelinului”, sau “Pomul lui Mai” si semnifica inceputul verii, fiind consacrata belsugului si rodirii pamantului. Denumirea de Armindeni (Armendina, Armindin, Arminder) provine de la numele proorocului Ieremia, praznuit de Biserica Ortodoxa in ziua de 1 mai (in slava veche Eremin inseamna “Ziua lui Eremia”).Armindenul se serbeaza pentru rodul pamantului, si se spune ca e bine ca in aceasta dimineata oamenii sa se spele cu roua pentru sanatate. Oamenii obisnuiau in trecut sa puna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

