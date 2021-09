Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se va reuni astazi, 8 septembrie, la ora 12.00, pentru a discuta posibila introducere a obligativitatii purtarii mastilor de protectie pe o raza de 50 de metri in jurul scolilor, a anuntat prefectul Capitalei, Alin Stoica. Daca masura…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca a trimis hotararea pentru decretarea starii de alerta sanitara catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența, din cauza tonelor de gunoaie neridicate de pe strazile din Sectorul 1.Primaria a cerut masura, din nou, dupa ce gunoiul stradal nu a fost ridicat…