- Astazi, vremea se va raci accentuat in sud, sud-est si in centru, insa in cea mai mare parte a tarii valorile termice se vor situa usor peste mediile multianuale ale perioadei. Vor fi precipitatii slabe, mai ales ploi, pe arii relativ extinse in Oltenia, Muntenia si sudul Moldovei si local in Banat…

- Vești importante pentru agricultori, mai ales ca in unele zona din țara seceta se face simțita. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) informeaza ca, in urmatoarele doua saptamani (14 – 27 februarie), regimul termic prognozat va fi, in general, unul cald, cu temperaturi maxime pozitive in aproape…

- Potrivit unui sondaj Avangarde, citat de g4media.ro, 60- dintre votantii AUR au studii la nivel de liceu sau postliceala, iar 30- studii sub liceu. 80- dintre ei sunt impotriva certificatului verde la locul de munca, desi doar 40- dintre ei au un loc de munca, 32- declarandu-se fara ocupatie. Sondajul…

- Din seara zilei de luni (17 ianuarie) si pana in dimineata zilei de marti (18 ianuarie), vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a tarii.La munte vor fi rafale de 80-110 km/h, iar in Moldova, Transilvania si sudul Olteniei viteza vantului va atinge 65-70 km/h si pe arii restranse 80 km/h.…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre -3 grade in nordul Moldovei si 9...10 grade pe litoral. Cerul va avea innorari in sudul, estul si centrul teritoriului, iar pe parcursul zilei vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare in cea mai mare parte a Moldovei si local in Transilvania si…

- Astazi, vremea va fi inchisa si temporar se vor semnala precipitatii in toate regiunile, iar cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si pe arii restranse, in special in jumatatea de sud-est, 30...40 l/mp. In zonele de deal si de munte si local in centrul, nordul si nord-estul tarii vor fi precipitatii…

- In prima zi de weekend vremea se va raci accentuat in toate zonele țarii, in special in sudul și sud-estul teritoriului. Cerul va fi innorat și vor predomina precipitațiile sub forma de ploaie in Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

- Cerul se va innora treptat in toata tara, incepand dinspre vest, si va ploua in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Banatului, Crisanei, Maramuresului, Transilvaniei si izolat in Moldova. La munte, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi si precipitatii sub forma de lapovita…