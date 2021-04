Azi începe prohibiţia generală a pescuitului în România Astazi incepe prohibitia generala a pescuitului in Romania, asa incat in urmatoarele 60 de zile nimeni nu va mai avea dreptul, potrivit legii, de a captura vietuitoare acvatice in habitatele lor naturale. Prohibitia generala a pescuitului se desfasoara in functie de specie, dar si de perioada de reproducere, astfel incat resursa piscicola sa asigure noi generatii. La salau si biban, pescuitul este interzis de luna trecuta, iar la scrumbie, din aceasta saptamana. In habitatele naturale, prohibitia a inceput astazi, iar in apele de frontiera pescuitul va fi interzis din 24 aprilie. Una din exceptiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

