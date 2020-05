Azi in lume: ziua vinului, a tocilarilor sau…

Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 9 mai, se implinesc 70 de ani de la Declarația Shumann, propunerea ministrului de externe francez, de a crea o noua forma de organizare a statelor Europei, o comunitate supranaționala. Acea declarație sta la baza Uniunii Europene de astazi in care se afla 27 de state membre, inclusiv Romania.…

- Tom Cruise planuiește un nou film, de data asta in spațiu, scrie Deadline.com. Alaturi de Elon Musk, Cruise planuiește sa filmeze pe una din navele spațiale deținute de Space X, compania fondata și deținuta de Musk. Zvonurile spun ca nu e vorba de un film „Mission: Impossible”, dar ca discuțiile intre…

- Astazi, de la 19, pe Virgin Radio, Gabriel Fereșteanu și Liza Sabau iți aduc playlist-ul urban pentru petrecerea online de #1mai intr-o noua ediție de URBAN 30. Schimbari importante in top-ul URBAN30 din aceasta saptamana. Pe locul 22, fresh entry o piesa de la Delacey ft. G-Eazy – Cruel Intentions,…

- Apple a decis sa amane cu aproximativ o luna lansarea productiei noilor iPhone-uri 5G care vor fi prezentate in acest an, din cauza pandemiei de coroanavirus care a provocat scaderea cererii si a perturbat activitatile fabricilor din Asia, potrivit unor surse citate de publicatia Wall Street Journal.…

- Deși sunt disperat dupa Red Dead Redemption II, am primit gratis ca orice om care are un playstation4 conectat la net cateva jocuri și luna aceasta. Unul dintre ele se numește Uncharted 4. Nu știam mare lucru despre seria asta și ce bine am facut. Jocul asta m-a surprins din toate punctele de vedere…

- Klaus Iohannis a anunțat astazi faptul ca masca chirurgicala de protecție va deveni obligatorie in Romania dupa 15 mai. „Masura nu este limitata in timp și vom putea renunța la purtarea maștii poate la anul, atunci cand nu va mai exista riscul infectarii” a precizat președintele Klaus Iohannis. „Purtarea…

- David Guetta este, fara indoiala, unul din cei mai vechi și cei la respectați DJ din lume. In timpul UNITED AT HOME, un livestream in care David Guetta a mixat pentru fanii de pe tot globul din apartamentul sau din Miami, acesta a reușit sa stranga peste 700.000 de $ pentru a sprijini lupta impotriva...…

- Pe 17, 18 și 19 aprilie, artiștii și creatorii de conținut Global Records vor fi mai aproape de fanii lor și le vor oferi 3 zile pline de distracție și activitați care-i pot ajuta sa treaca mai bine și util peste perioada de autoizolare la domiciliu, dar in același timp sa poata veni și in... View Article