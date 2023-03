Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, echinocțiul de primavara este sarbatorit pe data de 20 martie și este momentul care face trecerea de la iarna spre primavara. Se poate spune ca, abia incepand cu aceasta data, oamenii au parte de un nou inceput. Reușesc sa scape de anxietațile provocate de vremea posomorata și sa se…

- Pe cer, seara, se vad trei planete in aceste zile, Venus, Jupiter și Marte. Imediat dupa apusul Soarelui, in aceeași direcție pe cer, se vad Venus și Jupiter, iar Marte ramane pe cer mai multe ore, se precizeaza in calendarul astronomic publicat de Observatorul Astronomic amiral Vasile Urseanu.

- ​In cadrul unui fenomen foarte rar, aurore boreale foarte spectaculoase au putut fi vazute in noaptea de duminica spre luni in Regatul Unit, inclusiv in regiuni sudice ale tarii, precum comitatele Kent si Cornwall, informeaza BBC, citat de Agerpres. In Regatul Unit, aurorele boreale pot fi vazute destul…

- Uleiul, unul dintre alimentele care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, ar putea sa se ieftineasca. Prețurile pe tona au scazut cu 100 de euro, de la inceputul anului, ceea ce inseamna aproximativ 8%.

- Observatorul astronomic „Amiral Vasile Urseanu” a realizat o trecere in revista a principalelor evenimente astronomice ale anului 2023. Venus in pole-position Planeta Venus se va vedea foarte bine in acest an, in luna mai va avea loc o eclipsa de Luna care va fi greu de observat, in schimb vor putea…

- ​Pe cer, seara, se vad patru planete, Venus, Saturn, Jupiter și Marte. Imediat dupa apusul Soarelui se vad Venus și Saturn, iar Jupiter și Marte raman pe cer mai multe ore.Sirius este cea mai stralucitoare stea vizibila pe cer in acesta perioada, arata calendarul astronomic publicat de Observatorul…