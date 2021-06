In fiecare an, la data de 29 iunie, cele 14 tari din bazinul fluviului Dunarea celebreaza impreuna unul dintre cele mai mari sisteme fluviale din Europa. Ziua internationala a Dunarii este sarbatorita, in 2021, pentru a doua oara in conditii speciale, potrivit www.danubeday.org . Manifestarile dedicate acestei zile se desfasoara in toate cele 14 state dunarene, in vederea adoptarii de masuri si strategii comune pentru protejarea fluviului european in fata unor amenintari diverse, precum fenomenele extreme (seceta sau inundatii) sau poluari accidentale. De obicei, in zonele din apropierea malurilor…