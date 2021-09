Azi debutează Târgul Naţional al Mierii! Unde se desfășoară Bucurestenii sunt asteptati, de vineri pana duminica, la Targul National al Mierii, un nou eveniment dedicat consumatorilor de produse apicole, organizat de Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) pe platforma apicola din Baneasa. Scopul Targului National al Mierii este de a promova apicultura si consumul de miere in randul romanilor, reprezentand de altfel si “o gura de oxigen” pentru apicultori din punct de vedere al valorificarii productiei. “Vom organiza Targul National al Mierii, in perioada 10-12 septembrie a.c., pe platforma Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

