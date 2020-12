Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, pe raza localitații Daneș, județul Mureș, a avut loc un accident rutier in care patru persoane au fost ranite. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului dintre cele doua mașini au rezultat patru victime. La fața locului ai ntervenit…

- La scrutinul electoral din 27 septembrie, ludușenii și-au exprimat voința politica prin alegerea in funcția de primar al orașului a candidatului PSD, Ioan Cristian Moldovan. La aceeași data au fost aleși cei 17 consilieri locali: 8 de la PSD, patru de la PNL, 3 de la UDMR și 2 de la PMP, cei care pentru…

- Pana astazi, 23 octombrie, in județul Mureș au fost confirmate 3.864 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 170 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate,…

- Dezvaluiri incredibile in cadrul emisiunii „Culisele statului paralel" The post VIDEO Cum l-a „executat" statul paralel pe capitanul Generației de Aur, Gica Popescu, pentru a face loc oamenilor lui Dincu appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: VIDEO Cum l-a „executat" statul paralel…

- Accident pe DN 15 E60 The post O soferita de 42 de ani s-a rasturnat cu masina pe DN15 E60 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: O soferita de 42 de ani s-a rasturnat cu masina pe DN15 E60 Credit autor: L A. Source

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul este intrerupt pe ambele sensuri pe DN 15 Reghin-Toplița, la kilometrul 131+500 de metri, in apropierea localitații Deda, județul Mureș, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autotren și un autoturism. In urma impactului,…

- In aceasta dupa-amiaza, pe DN13, in zona localitații Balaușeri, județul Mureș, a avut loc un accident de circulație in care o mașina s-a rasturnat pe carosabil. Din primele informații, in urma accidentului nu au rezultat victime grav ranite. Cauza probabila a accidentului a fost neadaptarea vitezei…

- Un autotren a ajuns in sant dupa impactul cu o masina The post FOTO | Accident in judetul Mures! Un autotren a ajuns in sant dupa impactul cu o masina appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Accident in judetul Mures! Un autotren a ajuns in sant dupa impactul cu o masina Credit…