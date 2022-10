Stiri pe aceeasi tema

- Grija romanilor cu privire la rezervele de gaze ar trebui sa scada odata cu anuntul facut de secretarul de stat de la Ministerul Energiei, George Sergiu Niculescu, care se afla in vizita la un eveniment la Techirghiol. Intrebat de cotidianul ZIUA de Constanta legat de starea rezervelor, reprezentantul…

- Operatorii rețelelor de gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia au propus suplimentarea aprovizionarii cu gaze naturale din Azerbaidjan catre Europa, a declarat președintele bulgar, Rumen Radev, conform Reuters.

- Tara noastra pune umarul la aprovizionarea cu gaze naturale a celorlalte tari din Europa. Operatorii rețelelor de gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia au propus suplimentarea aprovizionarii cu gaze naturale din Azerbaidjan catre Europa. Cele 4 țari ale Uniunii Europene și-au oferit…

- Operatorii rețelelor de gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia au propus suplimentarea aprovizionarii cu gaze naturale din Azerbaidjan catre Europa. Declarația este facuta de președintele Bulgariei.

- Romania "are suficiente rezerve de energie electrica și gaze naturale" Foto: radioiasi.ro Autoritațile și specialiștii susțin ca România are suficiente rezerve de energie electrica și gaze naturale și nu vor fi probleme în lunile de iarna. Pe de alta parte,…

- De ziua Republicii Moldova, Dan Negru, vedeta Kanal D, comenteaza cu amar destinul ținutului de dincolo de Prut. „E ziua naționala a Moldovei dar n-o sa vedeți niciunde știrea in Romania. Lucrez la aceeași televiziune in Chișinau de vreo 15 ani. Cu cațiva ani in urma o companie media multinaționala…

- Guvernul Romaniei a anunțat care sunt categoriile de consumatori de gaze naturale ce nu vor fi afectate de reducerea consumului. Consumatorii romani, intreprinderile mici și mijlocii, serviciile sociale și industria critica nu vor fi afectate de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului…

- Consumatorii romani, intreprinderile mici și mijlocii, serviciile sociale și industria critica nu vor fi afectate de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului de gaze naturale, anunța Executivul pe Facebook. „Consumatorii romani, intreprinderile mici și mijlocii, serviciile sociale și…