- Bogdan Stoica, avocatul Simonei Halep, a oferit detalii din interiorul procesului soldat cu o suspendare de 4 ani. ITIA a facut anunțul suspendarii Simonei marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS in termen de 21 de zile. Halep a și precizat…

- Avocatul Simonei Halep, Bogdan Stoica, a declarat, intr-un interviu pentru Digi Sport, ca ITIA a refuzat orice forma de cooperare, de discutie, si este o institutie indreptata “spre distrugerea sportivilor pe care ii investigheaza”.

- Rusia iși va continua tentativele de ingerințe in treburile interne ale Republicii Moldova in ciuda deciziei luate de autoritațile de la Chișinau de a micșora numarul personalului ambasadei. Cel puțin asta reiese din declarațiile ambasadorului Oleg Vasnețov pentru TASS.”Ambasada Rusiei in Moldova…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica ca va lucra pentru a schimba comisia care ii selecteaza pe judecatori, pe fondul unui val de proteste fata de adoptarea unui proiect de lege ce vizeaza reformarea sistemului judiciar si care risca sa lipseasca Curtea Suprema de multe din…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a confirmat ca a semnat contractul de inchriere a stadionului Ghencea, informație oferita in excusivitate de GSP. FCSB - CFR are loc pe 6 august, de la 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Pe langa biletul…

- Șeful DNA anunța ca direcția nu se va mai ocupa de dosare mici, cu prejudicii nesemnificative. Marius Voineag spune ca renumele DNA ca instituție de forța s-a consacrat grație marilor dosare de corupție in care au fost anchetați politicieni de renume. Voineag spune ca procurorii nu vor mai irosi timp…

- ANUNT DE LICITATIE Concesionarea prin procedura de licitație publica reglementata prin OG 57/2019 privind Codul administrativ, a unei suprafețe de teren, proprietate a UAT Manești, Jud Dambovița Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul…

- Aplicațiile de ridesharing sunt contestate dur de taximetriștii clujeni, a caror activitate a fost data peste cap de șoferii care muncesc dupa aceleași principii ca și ei, dar nu platesc taxe la bugetul local. Cei de la Sindicatul taximetriștilor din Cluj-Napoca spun ca activitatea de ridesharing ar…