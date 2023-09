Avocatul Simonei Halep, acuzații grave la adresa ITIA Avocatul Simonei Halep spune ca ITIA a refuzat orice forma de cooperare, de discutie. „Eram deschisi sa discutam despre o sanctiune pe care s-o acceptam imediat, dar dansii nu au fost de acord”, spune acesta. Am facut si teste cu un voluntar care a ingerat colagenul folosit si de Simona, potrivit cantitatilor si protocolului pe zile. Dupa o perioada de 3-4 zile, s-a facut un test de urina care a iesit pozitiv la roxadustat, confirmand astfel contaminarea colagenului, cat si faptul ca acel colagen putea determina o proba pozitiva. Toate acestea au fost transmise la ITIA si ne-am oferit sa ne intalnim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

