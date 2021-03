Stiri pe aceeasi tema

- Toni Grecu, membru-fondator al grupului „Divertis”, internat la mijlocul lunii ianuarie cu COVID, anunta ca noul coronavirus i-a afectat plamanii in proportie de peste 50% si sustine ca inca se lupta cu revenirea la viata normala, transmite Antena 3 . Toni Grecu precizeaza ca a stat in spital trei saptamani.…

- Raed Arafat a vorbit recent despre obligativitatea vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 . Șeful DSU a precizat, la Antena 3 , ca vaccinarea anti-COVID-19 nu este obligatorie și nici nu s-a luat in calcul pana acum o astfel de ipoteza. „Este legitim ca Ministerul Sanatații sa se gandeasca la soluții…

- Medicii de familie din județul Suceava vor activa in centrele de vaccinare impotriva Covid-19. „Categoric, vor participa", a declarat, luni, președinta Asociației Medicilor Generaliști Suceava, dr. Irina Franciuc. Ea a subliniat ca activitatea lor va fi in afara contractului cu Casa de ...

- Are 26 de ani, este asistenta generalista la Institutul Național “Prof. Dr. Matei Balș” și a facut parte din echipa care, pe 27 februarie, a preluat primul pacient din țara noastra confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Ea este Mihaela Anghel, prima persoana din Romania care a fost vaccinata anti-COVID. In…

- Premierul Florin Citu apreciaza ca momentul vaccinarii primei persoane impotriva COVID-19 in Romania este unul ''istoric'', ''de referinta'' pentru Romania in lupta impotriva noului coronavirus. "Prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 in Romania si un moment istoric/de referinta pentru tara noastra,…

- „Oamenii sa deschida bine ochii și sa se vaccineze pentru a scapa de aceasta greutate” – este mesajul transmis de Mihaela Anghel, primul roman care s-a vaccinat impotriva COVID-19. Ea are 26 de ani, este asistenta medicala generalista la Institutul Național „Matei Balș” și a facut parte din echipa care…

- Singura soluție pentru a scapa de pandemie este vaccinarea, iar o campanie de informare corecta și eficienta ii va ajuta pe oameni sa ințeleaga ca beneficiul vaccinului anti-Covid este uriaș, a explicat medicul Gindrovel Dumitra. „Speram ca tot personalul medical sa fie vaccinat in ianuarie, vaccinarea…

