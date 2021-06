Conform liderului UDMR, astazi, in plenul reunit al Parlamentului, vor fi respinse rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului, urmand ca peste trei luni Renate Weber sa fie inlocuita.„Vom respinge raportul la Avocatul Poporului si la CNA. Celelalte doua rapoarte vor fi votate, vor fi sustinute de grupurile noastre", a declarat liderul UDMR.Pana in prezent, in spațiul public au fost vehiculate mai multe nume pentru preluarea funcției de conducere in cadrul instituției Avocatul Poporului, printre care Flavius Baias, susținut de PNL, și Gyula Fabian, susținut de UDMR.Intrebat daca s-a discutat…