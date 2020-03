Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber intervine in scandalul luarii de mita, in care este implicata Sorina Pintea. Weber a anunțat, miercuri, ca a solicitat șefului Poliției Capitalei explicații cu privire la modul cum a fost transportat, marți, fostul ministru al Sanatații la spital."Ne-am adresat directorului…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, anunta ca institutia pe care o conduce s-a autosesizat in cazul Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii, care a fost supusa marti seara unei adevarate umilinte cand a fost transportata de la Arestul Central la Policlinica MAI.Sorina Pintea sufera de o boala…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca i-a cerut sefului Politiei Romane sa dispuna verificari dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost supusa unei umilinte marti seara. Pintea a fost dusa la Policlinica MAI in catuse, desi starea acesteia de sanatate este foarte grava. Mai mult, presa…

- Starea de sanatate a Sorinei Pintea se inratațește. Potrivit unor surse citate de Antena 3, Pintea ar urma sa fie scoasa din spatele gratiilor și transportata din nou la spital.Este a doua oara in aceasta saptamana cand fostul ministru al Sanatații iese din arest. Sorina Pintea a cerut inca…

- Informație de ultima ora in cazul Sorinei Pintea. Fostul ministru al Sanatații va parasi arestul central și va ajunge la Spitalul Sfanta Maria, unde va fi consultata de medicul curant. Sorina Pintea sufera de o maladie autoimuna rara și a cerut inca de ieri sa ispașeasca arestul preventiv la spital,…

- Procurorii DNA au descins vineri in biroul Sorinei Pintea, de la Spitalul Judetean Baia Mare. Fostul ministru al Sanatatii ar fi fost prinsa in flagrant, procurorii pregatind ordonanta de retinere.Potrivit unor surse judiciare, retinerea Sorinei Pintea ar fi fost facuta in urma unui flagrant…

- Renate Weber, Avocatul Poporului a sesizat urgent Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la legea care elimina pensiile speciale adoptata de Camera Deputatilor. Renate Weber a gasit in aceasta decizie „motive multiple de neconstitutionalitate”. „Sunt doua motive mari pe care le-am invocat noi…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a spus in emisiunea Adriana Nedelea la FIX ca se va informa cu privire la acuzatiile aduse lui Victor Costache, privind schimbarea ordinelor de ministru. Ea afirma ca si OUG-ul privind liberalizarea programelor de sanatate dau prea multe puteri ministrului Santatatii.Intrebata…