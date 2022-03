Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” deruleaza un program de promovare și omagiere a scriitorilor romani clasici prin organizarea de activitați și evenimente pentru ca operele și creațile acestora sa fie mereu prezente in atenția comunitații. In acest context o atenție deosebita este data Aleii scriitorilor…

- Am primit un drept la replica pentru articolul ”Domnule Marian Dragomir, director al Casei de Cultura „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti, atenție!, de la incalcarea legii transparenței, la atitudinea de stapan pe moșia proprie e doar un pas! Nu cumva l-ați facut?”, semnat Daniel Dimache, pe…

- „In primul rand cred ca e bine sa precizam ca decizia de astazi a CCR nu analizeaza fondul Ordonanței de Urgenta, ci doar faptul ca a lipsit avizul consiliului legislativ.In al doilea rand, trebuie sa intelegem ca in momentul in care Curtea spune ca Ordonanta este neconstituționala in totalitate ceea…

- In urma informațiilor aparute in spațiul public referitor o percheziție efectuata la Primaria Pitești in aceasta dimineața, conducerea Primariei dezminte zvonurile, transmițand ca nu a fost o percheziție: ”Serviciul de investigare a criminalitații economice a solicitat, in aceasta dimineața, acte de…

- Peste o suta – pentru nerespectarea masurilor anti-COVID La sfarsitul saptamanii, aproximativ 150 de angajati din cadrul Inspectoratului de Poliție Judetean (IPJ) Prahova, impreuna cu jandarmi, au desfașurat mai multe acțiuni in Ploiesti si in Campina, pentru menținerea ordinii publice, combaterea principalelor…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor picheta, in zilele 18, 20, 25 și 27 ianuarie, intre orele 16.00 -17.30, Prefectura Gorj. Intre orele 17.00 – 18.00, acestia se vor afla pe platoul din fața Casei de Cultura din municipiul Motru. Protestatarii cer scaderea varstei de pensionare la CEO…

- Doi adolescenti cu varste de 13, respectiv 15 ani sunt cercetati intr-un dosar care vizeaza infractiunea de distrugere, iar parintii lor au fost amendati contraventional din cauza unui incident produs in timp ce cei doi voiau sa faca o fotografie, potrivit news.ro. Unul dintre tineri s-a urcat…

- V. Stoica Managerul Spitalului CF Ploiești, ec. Georgeta Radulescu, a facut un anunț extraordinar la inceput de an. Incepand de ieri, 3 ianuarie 2022, și-au reluat activitatea cabinetele din ambulatoriul integrat al acestei unitați medicale cu paturi din Ploiești: “Dragi pacienți, incepand de azi, 3.01.2022,…