- Avocatul Poporului (AP) solicita autoritatilor sa intreprinda masuri "energice" si in directia prevenirii si combaterii virusului rujeolic, avand in vedere ca numarul cazurilor pe teritoriul Romaniei a ajuns la aproximativ 20.000. Potrivit unui comunicat de presa, Avocatul Poporului isi manifesta…

- Lupta impotriva temutului virus COVID 19 este axata pe combatere si prevenire. Autoritatile incearca sa fie cu doi pasi inaintea evolutiei, pregatind unitati medicale mobile si alocand forte catre spitalele centre din tara. In cadrul ultimei conferinte de presa sustinuta de catre ministrul afacerilor…

- Autoritațile au anunțat astazi, la ora 13, numarul cazurilor de persoane infectate cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei: 1292. Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate…

- Autoritatile judetene iau masuri in contextul noului coronavirus. In ultimele 24 de ore, 869 de persoane aflate in izolare la domiciliu au fost verificate de oamenii legii. Pentru aceasta actiune, au fost angrenati 348 de agenti din cadrul IPJ Constanta, politisti ai Garzii de Coasta, jandarmi din IJJ…

- La nivelul județului Bistrița-Nasaud nu exista in acest moment niciun caz confirmat de infecție cu noul coronavirus, insa aproximativ o suta de persoane sunt carantinate in diferite locații de pe teritoriul județului. ”Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud,…

- Ministri si parlamentari din Romania aflati in izolare, tot mai multe cazuri de infectare cu COVID 19, scoli si universitati inchise, institutii publice care si au redus programul de functionare, haos in magazine si in piete, strazi spalate cu clor, curse aeriene si feroviare anulate. Toate se intampla…

- Avocatul Poporului, dar și mai multe voci din randul politicienilor cer decretarea starii de urgența, in urma raspandirii infecțiilor cu coronavirus in Romania. In cazul impunerii acestei masuri excepționale, iți poți pierde anumite drepturi care sunt asigurate in mod normal de Consituție, anunța…

- Autoritatile locale au convocat de urgenta comandamente, pentru aprobarea unor noi planuri de masuri, dupa ce Directia de Sanatate Publica Prahova a confirmat ca la nivelul judetului sunt 12 persoane izolate la domiciliu , dupa ce au calatorit recent in regiuni puternic afectate de coronavirus.