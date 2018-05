Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, avocatul presedintelui Donald Trump, a afirmat miercuri ca nu a avut niciodata un parteneriat de afaceri cu un barbat care a acceptat recent sa coopereze cu justitia intr-un caz de evaziune fiscala si alte acuzatii, ancheta ce ar putea avea implicatii si asupra celei privind presupusa…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Rudy Giuliani, afirma ca ancheta privind posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a actualului lider de la Casa Alba s-ar putea incheia la 1 septembrie, au relatat mai multe media americane, citate de AFP, informeaza Agerpres.Fostul…

- Umbra procurorului special Robert Mueller planeaza de un an asupra lui Donald Trump, care suporta rau ancheta cu privire la o eventuala complicitate cu Rusia cu scopul alegerii sale si care nu inceteaza sa denunte o ”vanatoare de vrajitoare”, relateaza AFP. ”Nicio complicitate”, a lansat marti, intr-un…

- Procurorul special Robert Muller a elaborat zeci de intrebari pe care sa i le adreseze președintelui SUA Donald Trump, in timpul investigației privind presupusele contracte cu Rusia in campania premergatoare alegerilor prezidențiale desfașurate in SUA in 2016, spun surse citate de presa americana. 50…

- Unul dintre consilieri juridici ai lui Donald Trump a spus ca l-a avertizat pe președinte, in cadrul unei conversații telefonice, ca avocatul și prietenul sau, Michael Cohen, s-ar putea intoarce impotriva sa și sa coopereze cu procurorii federali daca se va confrunta cu acuzații penale, scrie Wall…

- Avocatul principal al lui Donald Trump pentru ancheta procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016 a demisionat joi, conform New York Times, care citeaza doua surse familiare cu acest dosar, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN. Anchetatorii procurorului…