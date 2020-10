Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul WikiLeaks Julian Assange s-a plans ca aude voci si muzica imaginare in detentie si prezinta „simptome psihotice” si pulsiuni sinucigase, a anuntat marti un psihiatru, care l-a examinat intr-o audiere, la un tribunal de la Londra, care examineaza o cerere de extradare catre Statele Unite,…

- Maria Macsim Nicoara a suferit o noua intervenție chirurgicala, in urma accidentului petrecut in urma cu mai multe luni, in propria casa. Medicii sunt mulțumiți de evoluția mezzosopranei, insa ancheta din cazul ei nu avanseaza deloc.

- Elena Merișoreanu a plecat din București pentru a-și face niște tratamente, dupa operația suferita la picior. Cantareața a marturisit care este starea ei de sanatate și cum se simte acum!

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, susține ca pandemia de coronavirus și, implicit, criza generata de aceasta a afectat sanatatea psihica a milioane de oameni. “Pentru multi oameni, lipsa interactiunilor sociale, din cauza pandemiei, a avut efecte profunde…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii s-a stabilizat, iar acesta poate fi transportat, a declarat directorul adjunct al spitalului din Omsk, Anatoli Kalinicenko. "Am decis sa nu ne opunem transferului sau catre un alt spital, cel care va fi desemnat de apropiatii sai", a afirmat Kalinicenko,…

- Britney Spears a solicitat unui tribunal din California sa o scoata de sub controlul tatalui ei, Jamie Spears, care s-a ocupat timp indelungat de luarea deciziilor in numele vedetei atat in plan personal, cat si profesional, din rolul sau de unic tutore numit de instanta, potrivit DPA. Avocatul vedetei…

- Un pacient COVID-19 care a decedat sambata, la Timisoara, a refuzat categoric tratamentul cu Remdesivir si nu le-a permis medicilor sa-i administreze medicamentul, desi era considerat cel mai potrivit pentru starea sa de sanatate, scrie News.ro.Barbatul de 50 de ani a ajuns la spital cu o…