- Daca in urma cu o saptamana Alex Bodi se bucura de libertate din toate punctele de vedere, acum o rasturnare de situație a avut loc in cazul sau. Ce se intampla in aceste momente cu fostul soț al Biancai Dragușanu.

- Dupa cum bine știm, Alex Bodi a avut probleme cu legea o buna perioada de timp. Ei bine, acum se bucura de libertate, dupa ce a scapat de sub controlul judiciar. Ce detalii a oferit avocatul afaceristului, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Procurorul-șef al Procuraturii raionului Hincești, reținut intr-o cauza penala de imbogațire ilicita și fals in declarația de avere a fost plasat sub control judiciar pe un termen de 30 de zile. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de procurora responsabila de comunicare cu mass-media, Mariana…

- Mihai Chirica a oferit și primele declarații dupa ce a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA. Edilul Iașiului a precizat, intr-un comunicat de presa, ca este nevinovat și va face tot ce-i va sta in putința pentru a demonstra acest lucru. El a anunțat ca va cotesta decizia DNA. Mihai Chirica,…

- Fostul primar al sectorului 5 Marian Vanghelie, acuzat de trafic de influenta in forma continuata, constituire a unui grup infractional organizat si instigare la abuz in serviciu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, Tribunalul Bucuresti respingand cererea procurorilor privind arestarea…

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, Tribunalul Bucuresti respingand cererea procurorilor privind arestarea sa pentru 30 de zile. Vanghelie este acuzat de DNA de constituire de grup infractional organizat, trafic de influenta si instigare…

- Alex Bodi a cazut prada hackerilor! Afaceristul a dezvaluit, pentru Antena Stars, problemele de care are parte in ultima perioada, in mediul virtual. Se pare ca fostul soț al Biancai Dragușanu a descoperit mai multe conturi false care se folosesc de identitatea lui, cu intenția de a caștiga foloase…