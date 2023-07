Stiri pe aceeasi tema

- Constestațiile depuse de frații Tate au fost respinse! Cei doi raman in arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel București, iar decizia este definitiva. „In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pet. 1 lit. b) Cod procedura penala cu referire la art. 204 Cod procedura penala, respinge, ca nefondate, contestatiile…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri seara, eliberarea din inchisoare si plasarea in arest la domiciliu a medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, acuzat de procurorii Parchetului General ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre si de luare de mita.…

- Cristi Danilet a anuntat luni ca a castigat, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, al treilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratura, urmand sa revina in functia de judecator la Tribunalul Cluj. In urma acestei decizii, Danilet va trebui sa primeasca salariile restante din decembrie…

- PPC iși continua achizițiile pe piața din RomaniaAcordul semnat de compania elena de electricitate PPC cu Fondul Proprietatea, pentru achiziționarea tuturor acțiunilor deținute de acest fond de investiții la filialele Enel Romania marcheaza intarirea in continuare a poziției companiei elene pe piața…

- Barbatul care l-a atacat cu o maceta pe angajatul shaormeriei din București a mers singur la Poliție pentru a se preda.Agresorul s-a predat la Secția 11 de Poliție, unde a mers impreuna cu avocatul sau, urmand ca acesta sa fie dus la audieri, conform surse judiciare. Fii la curent cu cele…

- ■ Curtea de Apel București a trebuit sa ia act de prescrierea faptei ■ același lucru s-ar putea intampla și in dosarul „Bani pentru campania electorala a lui Traian Basescu” ■ Elena Udrea, aflata acum in penitenciar unde executa o pedeapsa privativa de libertate de 6 ani și 8 luni in cazul „Gala Bute“,…