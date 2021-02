Stiri pe aceeasi tema

- Cu o zi inaintea inceperii procesului de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat asaltul asupra Capitoliului de luna trecuta, avocatii sai au negat luni ca miliardarul republican a incurajat violenta si au pus la indoiala constitutionalitatea procedurii acum ca acesta…

- Avocatii fostului presedinte Donald Trump au respins joi o cerere formulata de democrati pentru ca acesta sa depuna marturie in procesul sau de punere sub acuzare in Senat de saptamana viitoare, calificand invitatia drept o simpla incercare de a atrage atentia opiniei publice, transmite Reuters.…

- Procurorul democrat Jamie Raskin i-a cerut joi fostului presedinte american Donald Trump ''sa depuna marturie sub juramant'' cu privire la ''atitudinea sa in ziua de 6 ianuarie'', cand sustinatori ai sai au atacat Capitoliul, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Cinci dintre avocații fostului președinte american Donald Trump, pus sub acuzare pentru incitarea la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, au parasit echipa care se va ocupa de apararea acestuia in procesul din Senat, relateaza CNN citand surse . Potrivit surselor avocații nu au fost de acord…

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a anunțat, luni, ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a lui Donald Trump, va ajunge, miercuri, la vot, informeaza Reuters, citata de Agerpres.''Este important sa actionam si este important sa…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, democrata Nancy Pelosi, a declarat vineri ca a discutat cu principalii comandanti ai armatei americane despre luarea unor masuri de precautie pentru ca presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, sa nu poata declansa ostilitati militare ori vreun atac…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Un procent de 57% din americani ar dori ca presedintele Donald Trump sa fie indepartat imediat din functie dupa ce liderul de la Casa Alba a incurajat protestul de miercuri care s-a transformat intr-o revolta in interiorul Capitoliului, soldata cu victime, potrivit unui sondaj Reuters / Ipsos.…