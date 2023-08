Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii bucuresteni acuza ca, dupa doua saptamani de discutii, Guvernul isi mentine pozitia de a impune profesiile liberale cu o contributie de asigurari sociale de sanatate (CASS) in sistem real, neplafonat, si isi anunta decizia ferma de a uza de toate demersurile si remediile legale, neexcluzand…

- Impunerea unui CASS in sistem real, neplafonat, dubleaza sarcina fiscala a avocatilor si, practic, sanctioneaza performanta in profesie, fara insa a oferi nimic suplimentar in sfera contraprestatiei sistemului de sanatate, afirma Baroul Bucuresti. Intr-un comunicat transmis sambata, Baroul Bucuresti…

- Avocații au ales noua conducere a Uniunii Naționale a Barourilor din Romania (UNBR) pentru urmatorii patru ani. Surse care au participat in cadrul Congresului de anul acesta au precizat ca procesul electiv a fost influențat de existența unei liste nominale, “frumos” intocmita a priori și impus a…

- Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, Rodrigo Maxim, a declarat sambata seara, la Antena 3, ca angajații CFR pot intra in greva generala incepand cu 1 iulie, in plin sezon estival, in semn de protest fața de nivelul de salarizare. „De la 1 iulie angajații CFR…

