- Un medic, aflat in timpul liber, a acordat primul ajutor unui barbat in varsta de 41 de ani, care a cazut sambata intr-un parau din zona montana a județului Bistrița-Nasaud și care a intrat in stop cardiorespirator. Intamplarea a avut loc in zona Izvorul Zanelor din localitatea Mita, aflata in apropierea…

- Un barbat de 40 de ani a cazut intr-un parau in zona Mița. Acesta a fost scos din apa, iar intervenția prompta a medicului (aflat in zona, in timpul liber) i-a fost vitala: Incidentul s-a petrecut in localitatea Mița, in zona Izvorul Zanelor. Din primele informații rezulta faptul ca un barbat de 40…

- Un jandarm montan din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Bistrita-Nasaud a primit marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii inspectoratului din anul 2020, Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne pentru implicarea sa in salvarea a noua copii, in timpul inundatiilor…

- Intamplarea a avut loc in jurul orei 09:30, in apropiere de Piața Centrala din municipiul Adjud.Plutonierul adjutant Tabacaru Florin, abia ce iși terminase de facut cumparaturile, cand, la ieșirea din incinta Pieței a vazut o mulțime de oameni care strigau dupa ajutor.Cand s-a apropiat, a vazut pe un…

- Un pompier din municipiul Adjud, aflat in timpul liber, a salvat viata unui barbat care a facut stop cardiac in piata centrala a orasului, acordandu-i primul ajutor pana la sosirea echipajului SMURD, a informat joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Intamplarea a avut loc in jurul…

- Un barbat de 49 de ani, victima a unui accident rutier ce a avut loc joi dupa-amiaza la iesirea din localitatea Lupac spre Oravita, in judetul Caras-Severin, a fost salvat de un pompier militar care se afla in timpul liber, dupa ce a ramas incarcerat in autoturism. Potrivit Inspectoratului…