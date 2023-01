AVIZ AMATORILOR, in noaptea de Revelion, polițiștii rutieri au reținut 338 permise de conducere și au retras 84 certificate de inmatriculare, totodata polițiștii și jandarmii au prins in flagrant 218 autori de infracțiuni, care au savarșit 203 fapte penale. Polițiștii și jandarmii au constatat 3.600 de contravenții pentru care au fost aplicate amenzi in valoare de [...] The post AVIZ AMATORILOR, in noaptea de Revelion, polițiștii rutieri au reținut 338 permise de conducere și au retras 84 certificate de inmatriculare first appeared on Partener TV .