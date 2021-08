Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele dedicate implinirii a 30 de ani de la declararea independentei Republicii Moldova, la care participa si presedintele Klaus Iohannis, au fost amanate, din cauza conditiilor meteo, care nu au permis delegatiilor oficiale sa aterizeze pe aeroportul din Chisinau, au anuntat organizatorii.…

- Aeronava care trebuia sa-l dupa pe Klaus Iohannis la Chișinau, la evenimentele priljuite de aniversarea a 30 de ani de independența a Republicii Moldova, nu a mai decolat de la București, din cauza ceții din capitala țarii vecine. Guvernul Republicii Moldova anunța ca programul evenimentelor…

- Primul din cele trei avioane de evacuare germane in drum spre Afganistan a fost redirectionat la Taskent, capitala Uzbekistanului, dupa ce nu a putut ateriza pe aeroportul din Kabul, a anuntat luni un general german, citat de Reuters.

- Corpul neinsufletit al primarului orasului ucrainean Krivoi Rog, din regiunea Dnepropetrovsk, a fost descoperit duminica cu o rana de glont, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski si politia nationala, conform AFP. Trupul lui Konstantin Pavlov, 48 de ani, a fost gasit pe veranda casei…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comandat, miercuri, serviciilor sale de securitate sa ofere protecție suplimentara exilaților din Belarus aflați in Ucraina, dupa ce un disident a fost gasit spanzurat intr-un parc din Kiev, conform France24, citat de digi24.ro.