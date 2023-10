Avione de hârtie. Victoria uriașă a micilor tricolori din tribune La partida Romania – Andorra, scor 4-0, miza nu a fost pe teren. Miza s-a aflat in tribune și a levitat deasupra fiecarui fir de iarba. A luat forma nevazuta a unui vacarm rostogolit nazdravanic spre gazon timp de 90 de minute. Cam ca mantia lui Harry Potter. Și da, atmosfera a contat enorm. Iar golurile au fost pe masura volumului decibelilor nastrușnici. Energia celor mici a țipat despre forța unui adevar fara dorei și gigei. Simplu, nevinovat, curat și așa cum ii sta bine, un pic naiv. Și energia a intrat in ghetele jucatorilor ca un cadou teleportat. Exact ca intr-o noapte de Moș Nicolae.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

