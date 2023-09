Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- Politia regionala din Catalonia- regiune autonoma a Spaniei, situata in extremitatea de nord-est a Peninsulei Iberice- a arestat doi presupusi autori ai unui jaf pe aeroportul din Barcelona, care au sustras de la o familie de turisti rusi o geanta cu bijuterii si ceasuri de lux evaluate la peste 8,5…

- Zeci de turisti cazati in Hotelul Muncel din Baile Felix au avut varsaturi, diaree, chiar si febra, adica simptome de toxiinfectie alimentara, iar doua dintre ele au fost internate in Spitalul Judetean din Oradea. Din 398 de persoane cazate in hotel, 44 au acuzat varsaturi, diaree si stare generala…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, s-a intors in țara dupa vizita in Turcia cu cinci comandanți ai fostei garnizoane de la uzina Azovstal din Mariupol. Kremlinul a criticat repatrierea ucrainenilor care urmau sa ramana in Turcia pana la sfarsitul conflictului in baza unui acord intre Moscova…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va prezida o noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 (11.00 GMT) la Paris, pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta, in urma mortii unui adolescent ucis de un politist, anunta AFP. Seful statului, care se…

- O aeronava a aterizat de urgenta la Bucuresti dupa ce unui pasager i s-a facut rau, iar echipele medicale au intervenit si au aplicat manevre de resuscitare, dar acesta nu a mai putut fi salvat, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti,…

- PNL nu vrea sa mai cedeze niciun minister. Rareș Bogdan acuza PSD ca vrea sa-i fenteze, obligand PNL sa cedeze doua ministere catre UDMR. ”Un singur minister. Acela va fi ministerul Energiei. Ministerul Energiei poate fi cedat, tocmai pentru a avea aceeași coaliție ca și pana acum. Niciun minister in…

