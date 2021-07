Un avion de pasageri rusesc cu 17 persoane la bord a disparut vineri de pe radar in timp ce zbura deasupra regiunii siberiene Tomsk, au anunțat autoritațile locale, acesta fiind al doilea astfel de incident din ultima luna, transmite Reuters.Guvernatorul regiunii a spus ca doua elicoptere au fost trimise sa caute aparatul Antonov An-28, ce plecase dinspre orașul Kedrovy spre orașul Tomsk. Aeronava, operata de SiLA, o companie aeriana de mica anvergura ce opereaza zboruri regionale in Siberia, se pare ca transporta 17 oameni, printre care trei membri ai echipajului, a spus guvernatorul Sergei Zhvachkin,…