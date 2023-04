Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de vineri, 7 aprilie, doua aeronave identificate ca aparținand Federației Ruse au fost detectate zburand deasupra apelor internaționale din zona de responsabilitate a NATO. Ce faceau aeronavele rusești identificate de piloții romani in spațiul aerian internațional. Avioane rusești, interceptate…

- Avioanele de vanatoare britanice și germane au interceptat vineri, 17 martie, un avion rusesc care zbura in apropierea spațiului aerian estonian, potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene Regale (Royal Air Force – RAF) din Marea Britanie, informeaza CNN . A fost a doua astfel de intalnire in aceasta…

- Doua avioane de lupta F-35 olandeze au interceptat o formatie de trei aeronave militare ruse in apropiere de Polonia. Potrivit comunicatului, „aeronava necunoscuta in acel moment s-a apropiat de zona de responsabilitate NATO din Polonia dinspre Kaliningrad”, enclava rusa la Marea Baltica situata intre…

- Doua aeronave de lupta F-35 olandeze au interceptat luni, 13 februarie, un grup format din trei avioane militare rusești, in apropiere de Polonia. Ministerul olandez al Apararii a precizat ca avioanele s-au apropiat de zona de responsabilitate NATO din Polonia dinspre Kaliningrad, scrie Reuters . „Dupa…