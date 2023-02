Stiri pe aceeasi tema

- Ca raspuns la agresiunea lui Putin in Ucraina, NATO sporește prezența aeriana pe flancul estic cu avioane de lupta suplimentare. 180 de militari NATO vor fi aduși la baza din Otopeni.„Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si…

- Sezonul estival 2023 vine cu reduceri de pana la 50- pentru rezervarile timpurii facute pe litoralul romanesc sau bulgaresc. Pe langa reducerile de pana la 50-, cei care se grabesc sa faca rezervarile de acum beneficiaza si de avansuri mici de maxim 10- si diferenta de 90- cu 10 zile inainte de intrare…

- Acordul semnat sambata de cei patru lideri, la Palatul Cotroceni, prevede construirea unui cablu submarin de transport de energie electrica din surse regenerabile intre Romania și Azerbaidjan, prin Georgia și Marea Neagra, și, ulterior, pentru transportul catre Ungaria și restul Europei, prin sistemul…

- Acordul va permite construirea unui cablu submarin care sa transporte energia electrica pe sub Marea Negra, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.Documentul este fundamentat pe interesele celor patru state legate de consolidarea securitatii energetice nationale si regionale si a conectivitatii…

- Inca de la inceputul razboiului, Rusia nu a reușit sa domine cerul Ucrainei, iar in ultimele luni, numarul de misiuni efectuate de avioanele de lupta tactice rusești deasupra țarii invadate s-a redus semnificativ, noteaza ministerul britanic al apararii in evaluarea sa de luni dimineața. In prezent,…

- Statele membre ale NATO furnizeaza un ajutor fara precedent Ucrainei si vor continua sa ii sprijine pe ucraineni prin distribuirea de elemente de aparare antiaeriana puternice si pentru reconstruirea infrastructurii de gaz si a celei electrice, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice,…

- Neversea 2023 va avea loc intre 6 și 9 iulie la Constanța, dupa cum au anunțat organizatorii. Cat costa biletele și abonamentele la unul dintre cele mai cautate festivaluri de muzica din Romania. Artisti in premiera in Romania, cei mai buni DJ si producatori internationali, precum si artisti romani…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…