Stiri pe aceeasi tema

- Dupa SUA, Brazilia si Canada, a venit rândul Europei sa emita, saptamâna viitoare, autorizatia necesara pentru ca avioanele Boeing 737 MAX sa poata zbura din nou, la aproape doi ani de la imobilizarea lor la sol, ca urmare a doua accidente care au provocat 346 de morti, a anuntat marti autoritatea…

- Avioanele Boeing 737 MAX pot zbura din nou in Europa, la aproape doi ani de la imobilizarea lor la sol dupa doua accidente cu 346 de morti Dupa SUA, Brazilia si Canada, a venit randul Europei sa emita, saptamana viitoare, autorizatia necesara pentru ca avioanele Boeing 737 MAX sa poata zbura din nou,…

- Dupa SUA, Brazilia si Canada, a venit randul Europei sa emita, saptamana viitoare, autorizatia necesara pentru ca avioanele Boeing 737 MAX sa poata zbura din nou, la aproape doi ani de la imobilizarea lor la sol, ca urmare a doua accidente care au provocat 346 de morti, a anuntat

- Directorul Agenției Europene de Siguranța a Aviației (EASA) a declarat pentru BBC ca este „convins” ca avionul Boeing 737 Max este acum sigur pentru transportul de persoane. Patrick Ky a spus ca organizația pe care o conduce a efectuat verificari amanunțite in timpul procesului de recertificare și a…

- Avioanele Boeing 737 MAX pot zbura din nou in SUA, la doi ani dupa ce doua aeronave s-au prabușit și au provocat 346 de morti Autoritatea Federala pentru Aviatie din SUA (FAA) a emis miercuri o autorizatie pentru ca avioanele Boeing 737 MAX sa poata zbura din nou, la aproape doi ani de la imobilizarea…

- Avioanele Boeing 737 MAX au primit aprobarea de a zbura din nou in SUA, la doi ani dupa ce doua aeronave s-au prabușit și au provocat 346 de morti Autoritatea Federala pentru Aviatie din SUA (FAA) a emis miercuri o autorizatie pentru ca avioanele Boeing 737 MAX sa poata zbura din nou, la aproape doi…

- Numeroase guverne ale statelor UE se opun instituirii unor reguli comune privind folosirea testelor rapide de COVID-19, potrivit unui document consultat luni de Reuters, o noua lovitura pe care o primesc companiile aeriene, care mizeaza pe testarea rapida pentru a revigora sectorul transportului…

- Eurocontrol a publicat la inceputul lunii noiembrie noile sale estimari privind traficul aerian in Europa in perioada 2020 - 2024. In cel mai optimist scenariu, calatoriile aeriene vor reveni la nivelul din 2019 pana in anul 2024 doar daca un vaccin anti-Covid ar fi disponibil - ori s-ar incheia pandemia…