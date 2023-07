Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de lupta si transport, respectiv F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, elicoptere militare si aeronave civile, vor survola Capitala timp de trei zile, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene. Cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor…

- Avioane de lupta si transport, respectiv F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, elicoptere militare si aeronave civile, vor survola Capitala timp de trei zile, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Avioane de lupta si transport, respectiv F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, elicoptere militare si aeronave civile, vor survola Capitala timp de trei zile, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene.

- Avioane de lupta si transport, respectiv F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, elicoptere militare si aeronave civile, vor survola Capitala timp de trei zile, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene.

- Autoritațile columbiene au anunțat, sambata, moartea unei persoane in urma coliziunii a doua avioane ale Forțelor Aeriene Columbiene in plin zbor. Doua avioane ale Forțelor Aeriene Columbiene, care se aflau in timpul unui exercițiu de antrenament, s-au ciocnit in aer, iar unul dintre piloți au fost…

- Fortele aeriene din Taiwan au intrat in actiune duminica, dupa ce au observat 10 avioane militare chineze care au depasit linia mediana sensibila a stramtorii Taiwan, in timp ce Ministerul Apararii al insulei a declarat ca patru nave de razboi chineze au efectuat patrule de lupta, transmite Reuters,…

- Cotidianul rus Kommersant citeaza surse potrivit carora patru aeronave militare rusești, doua avioane de lupta și doua elicoptere „ar fi putut fi doborate aproape in... The post Doua elicoptere și doua avioane de vanatoare rusești au fost doborate la granița cu Ucraina appeared first on Special Arad…

- Statele Unite au aprobat vanzarea a 60 de elicoptere de transport militar de tip CH-47F Chinook si alte echipamente militare Germaniei, un stat membru NATO, in valoare de 8,5 miliarde de dolari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Aceasta viitoare vanzare vizeaza o ”imbunatatire a capacitatilor de transport”…