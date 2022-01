Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din judetul Buzau intervin, vineri seara, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata care afecteaza o suprafata totala de circa 40 de hectare, focul extinzandu-se rapid din cauza vantului puternic. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau a informat ca unul dintre incendii…

- Pompierii din Satu Mare au intervenit duminica la un spital din oraș in urma unei alarme de incendiu. Focul ar fi izbucnit de la un pacient carear fi fumat in fața scarilor pe un hol, iar mucul de țigara a aprins niște hartii. Fumatul in spital este strict interzis.

- Pompierii au intervenit de cu 4 autospeciale de stingere, iar din informațiile vecinilor au aflat ca in apartamentul in care a izbucnit focul se afla și o femeie de 80 de ani. Din fericire, aceasta a fost salvata, dar s-a ales cu o fractura la picior.Alte 9 persoane au fost evacuate, 3 dintre ele avand…

- VIDEO| INCENDIU de PROPORȚII la Constanța: Peste 250 de persoane au fost evacuate și 37 de mașini avariate. 8 persoane au fost transportate la spital VIDEO| INCENDIU de PROPORȚII la Constanța: Peste 250 de persoane au fost evacuate și 37 de mașini avariate. 8 persoane au fost transportate la spital…

- Pompierii de la Garda Voinești au intervenit in cazul unui atelaj agricol care transporta plante furajere, rasturnat in localitatea Pucheni. La locul evenimentului echipajele de intervenție au identificat doua persoane Post-ul PUCHENI: Doua persoane ranite dupa ce o caruța cu fan s-a rasturnat apare…

- Un incediu a izbucnit luni dimineata, 13 decembrie, la primaria comunei argesene Beleti Negresti. Pompierii spun ca, cel mai probabil, focul a fost pus intentionat. Politistii au deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere si efectueaza cercetari.

- Clipe de groaza intr-un bloc din Craiova! Mai mulți locuitori și-au vazut moartea cu ochii cand au fost luați prin surprindere de flacarile mistuitoare și fumul dens care se extindeau rapid in toate apartamentele. Focul ar fi izbucnit la ghena de gunoi, insa nu se știu inca motivele. Pompierii au intervenit…