Avertizări de inundații: cod portocaliu pentru mai multe râuri din județele Sibiu și Vâlcea Bazinele hidrografice Tur, Crasna, Crișul Alb, Barzava, Moravița, Jiu, Olt, Ialomița și Argeș sunt sub incidența unor avertizari de inundații, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Avertizari de inundații: cod portocaliu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Avertizari de inundații: cod portocaliu…

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, in contextul avertizarii hidrologice COD PORTOCALIU valabila pentru bazinul hidrografic Crasna, prefectul județului Satu Mare, Radu Roca , s-a deplasat cu inspectorul șef al ISU Satu Mare, lt.col. Buzduga Sergiu Marius, in localitatea Domanești, pentru o acțiune de recunoaștere…

- Pana dimineața la ora 8:00 este cod galben de ceața in județele Ialomița, Calarași, Ilfov, Prahova, Dambovița, Argeș, Giurgiu și Teleorman, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipele de salvare continua cautarile in raul Olt, pentru a saptea zi consecutiv, dupa ce un barbat aflat la pescuit a fost dat disparut, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ceata reduce, miercuri seara, vizibilitatea in trafic pe drumuri din judetele Ialomita, Arges, Calarasi, Dambovita, Constanta, Valcea si Braila, dar si pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti/. De altfel, aceste zone sunt sub atentionare Cod galben de ceata miercuri seara. Fii la curent cu cele…

- Cautarile pescarului disparut de vineri in raul Olt au fost reluate luni dimineața, a anunțat ISU Sibiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Se circula in condiții de ceața densa, vizibilitatea fiind redusa, pe alocuri, sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Argeș, Braila, Constanța, Gorj, Iași, Tulcea, Vaslui și Valcea, anunța centrul Infotrafic al Poliției Romane. Ceața mai este rpezenta la A1, A2 și A3 Fii la curent…

- Meteorologii au emis sambata seara o serie de atenționari cod galben de fenomene periculoase. Astfel, pana dimineața la ora 5:00, in mai multe localitați din județul Sibiu este anunțata intensificarea vantului care va atinge la rafala peste 65 de km pe ora, anunța Rador. Fii la curent cu…

- Politistii au perchezitionat miercuri 41 de domicilii ale unor persoane fizice si juridice din judetele Olt , Teleorman si Arges, in vederea destructurarii unor grupari infractionale organizate specializate in sustragerea de produs petrolier, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie…