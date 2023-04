Avertizări Cod Galben și Portocaliu de ploi, ninsori, vânt și vreme deosebit de rece, în Alba și alte județe, până miercuri Avertizari Cod Galben și Portocaliu de ploi, ninsori, vant și vreme deosebit de rece, in Alba și alte județe, pana miercuri Meteorologii au emis avertizari Cod Galben și Portocaliu de ploi, ninsori, intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece valabile in județul Alba și alte județe din țara de luni, 3 aprlie, pana miercuri, 5 aprilie. Cod Galben de cantitați insemnate de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece Interval de valabilitate: […] Citește Avertizari Cod Galben și Portocaliu de ploi, ninsori, vant și vreme deosebit de rece, in Alba și alte… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

