- Meteorologii au emis, duminica, doua coduri galbene nowcasting de furtuna, valabile pentru unele localitati din judetele Mures si Brasov, potrivit unui anunt postat pe site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Meteorologii anunța ca se incalzește din ce in ce mai tare pe parcursul lunii iunie. Cele mai mari temperaturi vor fi la finalul lunii iunie și la inceputul lunii iulie, arata prognoza pe urmatoarele patru saptamani a Administrației Naționale de Meteorologie. In saptamana 06– 13 iunie valorile termice…

- Meteorologii au emis o avertizare de Cod Galben de furtuni și vijelie, vineri, 3 iunie, pentru mai multe zone ale județului Cluj, dar și pentru alte 15 județe din țara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe coduri galben și portocaliu de ploi, grindina și vijelii in aproape toata țara, pana luni dimineața. Și pentru București s-a emis o prognoza speciala, de vreme instabila, valabila de sambata la pranz pana luni dimineața. Potrivit specialiștilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice si, izolat, grindina, in sase judete din nordul si nord-estul tarii. Atentionarea este valabila pana sambata seara. Meteorologii au emis o atentionare Cod galben, valabila sambata, intre…

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant pentru zilele de marți și miercuri. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vremea rea valabila de marți, 17 mai, ora 14:00 pana miercuri, 18 mai, ora 06:00. In…

- Reprezentantii Companiei de Apa Oltenia, autoritatile locale si judetene au tinut ieri sa faca o radiografie a Masterpalnului pe apa si canal. Acesta se afla in plina desfasurare, iar reprezentantii CAO spun ca s-au efectuat 30% din lucrari. Cele 21 de contracte care vizeaza retelele de apa si canal,…

- Vantul a luat pe sus acoperișuri și a doborat copaci, iar bucațile de gheața au distrus culturi și solarii. Vremea rea continua și in zilele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vant in Dobrogea și estul Munteniei și de ninsori abundente in Carpații Orientali și Occidentali precum și in zonele…