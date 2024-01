AVERTIZARE SALVAMONT MARAMUREȘ – Risc maxim de avalanșe în Munții Rodnei și Maramureșului Semnal de alarma tras de salvamontiștii maramureșeni. Exte risc de avalanța in Muntii Rodnei și Munții Maramureșului grad 4-5 (MAXIM) de la 1300 m altitudine pana in golul alpin. „Parțile de munte cu expunere est, nord si sud sunt extrem de incarcate datorita vantului si caderilor masive de zapada. Acolo unde a incarcat si vantul, la sondarea cu echipamentul din dotare, grosimea stratului de zapada trece de 150 – 170 cm depozit. Sunt doua straturi 20-25 cm , cel de dedesubt care nu are nici un fel de priza cu baza iar cel de deasupra fiind incarcat de asemenea cu zapada proaspata acumulata dupa… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

