Comisarul Sorin Dumitru Mantu, din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta (CJPC), continua seria avertizarilor publice inceputa in urma cu mai bine de un an. Dupa ce, in primele luni ale anului trecut, Mantu a aratat ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu si-au desfasurat niciodata activitatea asa cum trebuie, activand mai mult in favoarea agentilor comerciali decat in sprijinul consumatorilor, acum comisarul a transmis o noua avertizare publica, in care subliniaza ca ANPC nu are parghii legale…