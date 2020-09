Avertizare OMS: revenirea la viața dinainte de COVID nu este posibilă înainte de 2022 Revenirea la viața dinainte de pandemie nu va avea loc inainte de 2022 fara distanțare sociala și precauții precum purtarea de maști, avertizeaza Soumya Swaminathan, directorul departamentului de știința de la Organizația Mondiala a Sanatații, citat de WebMD.com . Distanțarea sociala și purtarea de masca sunt lucruri cu care parem ca ne-am obișnuit deja, numai ca nu se respecta in totalitate. Mai ales in locurile in care oamenii se aduna pentru ca așa trebuie, cum ar fi locurile de munca sau unitațile de invațamant. In orice caz, va fi nevoie de de dezvoltarea și implementarea unui vaccin, arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

