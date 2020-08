Avertizare meteo pentru toată țara! Vijelii și averse până luni ANM a emis o informare de instabilitate atmosferica care este valabila in toata țara incepand de duminica dupa-amiaza și pana luni dimineața. Meteorologii anunța ca avertizarea intra in vigoare duminica la ora 13:00 și este valabila pana in dimineața zilei de luni, ora 06:00. Vijelii și averse in toata țara Instabilitate atmosferica accentuata este valabila […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferica, valabila in intreaga țara de duminica dupa-amiaza pana luni dimineața. Potrivit ANM, avertizarea intra in vigoare duminica la ora 13.00 și va fi valabila pana luni dimineața, la ora 6.00, și vizeaza intreaga țara. Vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferica, valabila in intreaga țara de duminica dupa-amiaza pana luni dimineața.Potrivit ANM, avertizarea intra in vigoare duminica la ora 13.00 și va fi valabila pana luni dimineața, la ora 6.00, și vizeaza intreaga țara. Vor fi…

- Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferica, valabila in intreaga țara de duminica dupa-amiaza pana luni dimineața. Potrivit ANM, avertizarea intra in vigoare duminica la ora 13.00 și va fi valabila pana luni dimineața, la ora 6.00, și vizeaza intreaga țara. Vor fi perioade cu instabilitate…

- O avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata a intrat in vigoare la ora 6.00 in jumatate din țara. Meteorologii anunța averse torențiale, grindina și vijelii.In intervalul vineri ora 6:00 – sambata ora 10:00, in vestul, centrul, nordul țarii și in zona de munte vor fi perioade…

- Meteorologii au emis un nou Cod Galben de instabilitate atmosferica. Astazi, 17 iunie 2020, se așteapta ploi de scurta durata insoțite de descarcari electrice, izolat averse puternice cu grindina și vijelie.

- Intreaga tara se afla sub Cod galben de averse torentiale si vijelii pana marti dimineata la ora 10:00, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. In cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente…

- Meteorologii au prelungit pana sambata avertizarea COD GALBEN de vijelii, ploi torențiale și grindina. Potrivit ultimei informari ANM, CODUL GALBEN se extinde pana sambata la ora 10 și cuprinde toata țara. Pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…

- Meteorologii anunta ca in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie anunta manifestari de instabilitate atmosferica, in cea mai mare parte a tarii. In intervalul 25 mai, ora 12:00 ndash; 27 mai,…