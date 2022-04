Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, ninsori la munte, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 12:00, pana luni, la ora 10:00, informeaza AGERPRES . In intervalul mentionat, local si temporar vantul va avea intensificari,…

- Se racește iar vremea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, ninsori la munte, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 12:00, pana luni, la ora 10:00. In intervalul mentionat, local si temporar vantul va avea intensificari,…

- INFORMARE METEOROLOGICA. Interval de valabilitate: 16 aprilie, ora 12 – 18 aprilie, ora 10 Fenomene vizate: intensificari temporare ale vantului, ninsori la munte, vreme in racire accentuata in toata țara. In intervalul menționat, local și temporar vantul va avea intensificari, cu rafale in general…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de astazi, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00.In intervalul mentionat, temporar, vantul va avea intensificari…

- Vremea este deosebit de capricioasa in aceasta perioada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari temporare ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica, vreme in racire accentuata, valabila in toata tara de sambata, ora 13:00, pana marti, la ora 9:00. De…

- O informare meteorologica de ninsoare, valabila in toata țara pana marți seara, a fost emisa, duminica, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 6 martie, ora 14.00-8 martie,…

- Un val de aer arctic de origine siberiana va lovi Romania saptamana viitoare. Temperaturile vor fi extrem de scazute si scad si cu 15 grade fata de normalul perioadei. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o informare meteorologica de ninsoare, valabila in toata țara pana marți…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 22:00, in zona de munte a județului Valcea se vor semnala local intensificari ale vantului cu rafale de peste 70-80 km/h, spulberand zapada.in plus, pana la ora 23:00, in zona de munte de peste cota 1800 m a județelor Arges, Prahova,…