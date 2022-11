Avertizare meteo de la ANM. Un val de aer polar lovește România! Meteorologii anunța ca un val de aer polar va ajunge in țara noastra, iar maximele nu vor depași 15 grade Celsius. ”De luni vom avea un nou episod de racire a vremii, unde așteptam maxime doar de 10-15 grade și posibil ca in mare parte a saptamanii urmatoare sa fie caracterizata de temperaturi normale sau chiar sub norma pentru partea de est a teritoriului”, a explicat Florinela Georgescu, director in cadrul ANM. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 10 și 15 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre minus 4 și minus 3 grade Celsius in depresiunile intramontane și 9… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

