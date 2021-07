Stiri pe aceeasi tema

- Se estimeaza ca valul de caldura va dura pana vineri, 16 iulie 2021, fiind provocat de masele de aer cald provenit din zona Africii de Nord.Regiunile cele mai afectate vor fi pe continent, inclusiv in regiunea Attica si in capitala Atena, cele mai ridicate temperaturi atingand 38A°- 40A° C. In insule…

- MAE a emis o atentionare de calatorie pentru Slovenia. Pentru intervalul 13-15 iulie a fost emisa o avertizare cod rosu de inundatii in regiunile vestice, sudice si centrale. Sunt asteptate cresteri ale cotelor raurilor in regiunile nord-estice, precum si posibile inundatii in zonele de coasta, pana…

- Potrivit sursei citare, sunt asteptate cresteri ale cotelor raurilor in regiunile nord-estice, precum si posibile inundatii in zonele de coasta, pana joi, 15 iulie.De asemenea, sunt asteptate precipitatii abundente, insotite de posibile furtuni si intensificari ale vantului, in zonele muntoase din regiunile…

- Autoritațile americane au emis o alerta meteorologica pentru uraganul Elsa. MAE a emis de asemenea un avertisment pentru romanii care sunt sau vor sa mearga in Florida, SUA, in perioada urmatoare. Ministerul Afacerilor Externe sfatuiește cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in zona care urmeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia, ca mai multe organizatii sindicale au anuntat organizarea unei greve generale de 24 de ore la nivelul transportului aerian, marti, 6 iulie. „Pentru informatii…

- Riscul se mentine in perioada imediat urmatoare, precizeaza MAE intr-un comunicat transmis vineri.In context, Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani sa foloseasca toate punctele de intrare in Republica Elena si sa se asigure inaintea inceperii calatoriei ca au indeplinit toate…

- Potrivit MAE, vor fi afectate mai multe sectoare, printre care si transportul public in comun, cu exceptia celui aerian, astfel:- nu vor circula mijloacele de transport pe calea ferata (trenurile la nivel national, trenul electric ISAP - Linia 1 care asigura accesul la aeroportul international din Atena),…