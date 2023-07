Avertizare DNSC: Capcane sponsorizate pe Facebook in numele BCR. Ce riști daca accesezi paginile false Avertizare DNSC: postari sponsorizate pe Facebook se folosesc de imaginea unor banci pentru a convinge utilizatorii sa ofere datele personale. Directoratul Național de Securitate Cibernetica – DNSC anunța ca identificat astfel de ”momeli” pe rețele de socializare sun brandurile BCR și Banca Transilvania. Momeala este o ”oferta de nerefuzat” a bancii: investește 950 de lei […] Citește Avertizare DNSC: Capcane sponsorizate pe Facebook in numele BCR. Ce riști daca accesezi paginile false in Alba24…